Стоимость завышения работ составила 19 млн 688 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Северной Осетии по факту завышенных на 19 млн рублей работ по реконструкции водопроводных сетей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"Мои коллеги из Следственной части ГУ МВД России по СКФО окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении директора и главного инженера строительной организации в Республике Северная Осетия - Алания. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2020 году между республиканским министерством сельского хозяйства и продовольствия и организацией был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования при реконструкции водопроводных сетей в селе Гизель. Общая стоимость контракта составила 226 млн 906 тыс. рублей. Средства с лицевого счета министерства были перечислены в полном объеме на реквизиты подрядной организации.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили несоответствие между фактически выполненными работами на объекте и данными, указанными в проектно-сметной документации. Стоимость завышения работ составила 19 млн 688 тыс. рублей.