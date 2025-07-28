В пресс-службе МЧС России сообщили, что вывезено более 180 куб. м обломков и мусора

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Спасатели МЧС установили световые столбы и вывезли более 180 куб. м обломков и мусора на месте обрушения части дома в Астрахани, работы по разбору конструкций дома продолжаются. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Силы МЧС России продолжают разбор поврежденных конструкций на месте обрушения в Астрахани. В настоящее время вывезено более 180 куб. м обломков и мусора. Для обеспечения работы в темное время суток спасатели МЧС России установили световые столбы", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС России сообщили, что в пятиэтажном жилом доме в Астрахани на улице Ляхова произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж без последующего горения. Из здания эвакуированы 22 человека. Спасатели вручную разбирают завалы.

Следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ. Власти города ввели режим ЧС, владельцам частично или полностью разрушенных квартир выплатят компенсации.