В июне Гагаринский суд Москвы приговорил ее к четырем годам колонии

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Защита гражданской супруги бывшего первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота" Михаила Тамирова Лилия Невская обжаловала решение приговорить ее к четырем годам колонии. Об этом ТАСС сообщил адвокат женщины Андрей Безрядов.

"На обвинительный приговор Невской подана апелляционная жалоба. Она зарегистрирована в установленном законом порядке", - сказала защитник. В июне нынешнего года Гагаринский суд Москвы приговорил его подзащитную к четырем годам колонии, признав ее виновной в растрате 11 млн рублей своего гражданского мужа.

"Суд первой инстанции не учел показания свидетеля Трубициной А. С., по словам которой накануне перевода на счет Невской денег между Тамировым М. Л. и руководителем отделения банка Муравьевой Ю. В. состоялся телефонный разговор, в ходе которого Тамиров М. Л. не только дал указание зарезервировать необходимую сумму для перевода на счет Невской Л. А., но и попросил подготовить пакет документов необходимых для открытия на имя Невской Л. А. депозитного счета", - сказал защитник. Также он считает незаконной отправку Невской из столичного СИЗО №6 в СИЗО №1 Новосибирска. Безрядов требует вернуть его подзащитную в Москву для рассмотрения жалобы.

Как рассказали ТАСС в Гагаринском суде Москвы, свою жалобу на приговор подала и прокуратура. Обе апелляции будут позднее рассмотрены в Мосгорсуде.

О сути дела

Согласно материалам дела, в 2021 году Тамиров оформил завещание в пользу своей дочери Кристины Тамировой, в котором все движимое и недвижимое имущество, денежные средства и ценные бумаги переходили ей после его смерти.

В сентябре 2022 года он перевел на расчетный счет своей близкой знакомой Лилии Невской 133 млн рублей с целью сохранения денежных средств. Однако после смерти мужчины в ноябре 2022 года Невская, не состоявшая с наследодателем в официальных отношениях, скрыла от наследницы сведения об указанных денежных средствах, подлежащих включению в наследственную массу, и распорядилась ими по собственному усмотрению. Часть денег в размере 131,7 млн рублей она разместила в качестве банковского вклада, расходуя их по своему усмотрению, присвоив и растратив таким образом вверенные ей чужие денежные средства. Осужденная взята под стражу в зале суда.

Вину Невская не признает. По версии ее защиты, в 2022 году еще при жизни Тамирова на счет Невской по его прямому указанию было переведено 133 млн рублей. Когда Тамиров умер, его вдова, Ирина Тамирова, подала гражданский иск в Гагаринский суд Москвы, в котором просила признать незаконным перечисление денежных средств, а также включить спорные 133 млн рублей в наследственную массу и разделить поровну между ней и дочерью.

Районный суд, а потом и апелляция заняли сторону наследников, удовлетворив иск частично и вернув всю сумму в наследственную массу. Однако Второй кассационной суд 31 октября 2024 года оба решения отменил. Дело было направлено на новое рассмотрение в Гагаринский суд Москвы, который 13 мая 2025 года встал на сторону Невской, отклонив иск.