В полицию доставлены трое молодых людей, двое из которых несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции доставили в территориальный отдел трех молодых людей, которые пришли на службу и сняли провокационное видео в Сретенеском монастыре в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, двое из доставленных в полицию несовершеннолетние.

Ранее в сети появилось видео, на котором группа молодых людей в женских откровенных нарядах пришла на службу в Сретенский монастырь. Там они приставали к верующим и священнослужителям с оскорбительными шутками, снимая все на видео.

Полицейские выяснили, что событие произошло 18 июля 2025 года. "Сотрудники установили местонахождение и доставили в территориальный отдел трех молодых людей, двое из которых несовершеннолетние. В отношении двух фигурантов составлен административный материал по ст. 6.21 КоАП РФ "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения", - сказали в пресс-службе.

В отношении третьего участника собранные полицейскими материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения по существу.

Кроме того, как отметили в пресс-службе ГУ МВД, проводится проверка на предмет наличия в действиях указанных лиц состава преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.26 КоАП РФ "нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях".