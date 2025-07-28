На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение

Магнитуда сейсмособытия составила 5,4

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июля. /ТАСС/. Жители краевой столицы Камчатки в ночь на 29 июля почувствовали подземные толчки силой до двух-трех баллов. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Магнитуда сейсмособытия - 5,4, эпицентр - в 152 км от Петропавловска-Камчатского. Инструментальная интенсивность - до двух-трех баллов", - рассказали в учреждении.

Серия землетрясений произошла на Камчатке с 18:00 (09:00 мск) 20 июля, самый сильный толчок доходил до семи баллов. Люди выбегали на улицы. Была объявлена угроза цунами, ее отменили около 22:00 (13:00 мск). Афтершоковый процесс продолжается. Землетрясения происходят в среднем каждые 10 минут, большинство из них не ощущаемые.