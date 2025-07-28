В рамках расследования 21 июля задержали бывшего заключенного и в прошлом информатора полиции Руди Терранову

ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Франции начали расследование возможного заказа на убийство адвоката премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Оливье Пардо. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру Парижа.

По его информации, Пардо рассказал об этом после того, как один из бывших заключенных и в прошлом информатор полиции Руди Терранова, сообщил ему 16 июля, что во время поездки в Сенегал члены движения "Хезболлах" обратились к нему с целью заказа покушения на Пардо. Он также отметил, что адвокат был выбран целью из-за его работы с Нетаньяху.

"Я уверен, что судебная система определит, является ли это реальной или фантомной угрозой", - заявил Пардо AFP.

Отмечается, что Руди Терранова был задержан полицией 21 июля в рамках расследования этого дела.

В 2024 году Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа.