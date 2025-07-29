В феврале Мещанский суд Москвы арестовал Александра Зырянова по делу министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева об особо крупной растрате

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела о растрате директора "Технопарка" Александра Зырянова и министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева сотрудничает со следствием. Об этом говорится в материалах дела (есть в распоряжении ТАСС).

"Фигурант уголовного дела, возбужденного по статье о растрате, сотрудничает со следствием", - сказано в документе.

Ранее из судебных документов стало известно, что в уголовном деле появились три новых фигуранта.

Мещанский суд Москвы 21 февраля арестовал директора "Технопарка" Зырянова по делу министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева об особо крупной растрате. В этот же день суд удовлетворил ходатайства органов предварительного расследования и арестовал Нечаева, который ранее был задержан сотрудниками ФСБ. Тогда же по этому уголовному делу были взяты под стражу Дмитрий Микулик и Константин Зарипов. Суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий заместителю генерального директора компании "РС групп" Екатерине Краснихиной. Все пятеро фигурантов обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).