В Хабаровском крае произошел грозовой пожар

В ликвидации огня участвуют 21 человек и 2 единицы техники

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание, возникшее из-за гроз в районе имени Полины Осипенко в Хабаровском крае. Об этом сообщили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Пожар появился в районе имени Полины Осипенко после гроз. Он находится в 59 км от поселка Дуки. Площадь возгорания при обнаружении составляла 85 га, сейчас - 170 га. Его тушат, привлечен 21 человек, задействовано 2 единицы техники", - сообщили в министерстве.

За сутки в этом же районе потушили пожар в 48 км от поселка Березовый. Его ликвидировали на площади 210 га. Возгорание возникло по вине местного населения.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 117 возгораний на общей площади порядка 65 200 га. Из них больше половины возникли по вине местного населения, свыше 30 начались от сухих гроз.

На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим в Охотском округе, а также Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Николаевском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах. За нарушения требований пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы, размер которых может достигать 2 млн рублей. В случаях причинения ущерба лесным насаждениям виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до 10 лет.