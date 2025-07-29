В ликвидации огня участвуют 176 человек и 33 единицы техники

УЛАН-УДЭ, 29 июля. /ТАСС/. Лесные пожары тушат на территории Бурятии на площади 660 га, за сутки ликвидированы четыре возгорания на площади свыше 250 га. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

"На утро 29 июля тушат пять лесных пожаров в Кабанском, Кижингинском, Курумканском и Прибайкальском районах. Общая площадь составляет 660 га", - говорится в сообщении.

С огнем борются 176 человек, задействованы 33 единицы специализированной техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

За прошедшие сутки в республике обнаружены три возгорания в Курумканском и Прибайкальском районах. В Курумканском районе пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, два возгорания в Прибайкальском районе спровоцированы сухими грозами, уточнили в агентстве. Ликвидированы четыре пожара на площади 253 га в Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском и Хоринском районах. Один пожар локализован в Кижингинском районе на площади 650 га.

На территории лесного фонда Бурятии действует особый противопожарный режим. В Кижингинском районе объявлен режим ЧС муниципального уровня.