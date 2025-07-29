В их числе офицер полиции Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Пять человек, включая полицейского, погибли в результате стрельбы в офисном здании в центре Манхэттена в понедельник вечером. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя полиции Нью-Йорка.

Среди погибших - офицер полиции Нью-Йорка. Источники в правоохранительных органах сообщили, что стрелявший покончил с собой.

Конкретный мотив преступления пока остается неизвестным. Следствие изучает различные версии, основываясь на данных о личности злоумышленника.