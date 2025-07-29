В ликвидации огня участвуют 421 человек и 3 единицы техники

ЯКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Лесные пожары действуют в Якутии на площади свыше 21,3 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток 29 июля действует 21 лесной пожар на площади 21 384,5 га на территориях Верхоянского, Оймяконского, Таттинского, Томпонского, Усть-Янского районов. На тушение пожаров привлечены 421 человек и 3 единицы техники. Оперативность тушения - 66%", - говорится в сообщении.

Ликвидированы 12 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 694 га на территории Верхоянского, Кобяйского, Нижнеколымского, Сунтарского, Среднеколымского и Усть-Майского районов.

С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 223 лесных пожара на площади 58 443,26 га. С начала сезона установлены 65 виновников природных пожаров, составлены 145 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. С 5 июня установлен особый противопожарный режим на территории Якутии. Режим ЧС в лесах действует на территории Верхоянского района.