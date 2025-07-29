В Магадане погиб подросток, надышавшись газом из баллончика

Возбуждено уголовное дело

МАГАДАН, 29 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Магадане по факту гибели 13-летнего подростка, который надышался газом из баллончика. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По предварительным данным, трое несовершеннолетних в одной из квартир дома по улице Гагарина в городе Магадане вдыхали пары газа из баллончика для портативных газовых приборов, один из них потерял сознание и впоследствии умер.

"Следователями регионального СУ СК России проводятся следственные действия и мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося. В рамках уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц системы профилактики, а также выяснят правомерность продажи детям потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения", - говорится в сообщении.