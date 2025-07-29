Татьяна Туриева и ее муж Дмитрий обвиняются в терактах на объектах РЖД по заданию украинских спецслужб

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд допросил осужденного украинского пилота Дмитрия Шиманского и находящегося под следствием диверсанта Дениса Ткаченко в рамках уголовного дела россиян Максима Косяченко, Татьяны Туриевой и ее мужа Дмитрия Туриева, обвиняемых в терактах на объектах РЖД по заданию спецслужб Украины. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Украинцы Ткаченко и Шиманский были допрошены военным судом в рамках уголовного дела в отношении обвиняемых в терроризме Косяченко и супругов Туриевых", - сказал собеседник агентства.

Следствием установлена взаимосвязь между Шиманским и Ткаченко, для которых в том числе Косяченко и Туриевы приобрели в Москве 10 sim-карт и мобильные телефоны, использованные впоследствии для совершения в августе 2023 года терактов на объектах РЖД и атаки беспилотников на российский военный аэродром.

28-летний детский тренер московского фитнес-клуба Косяченко и 45-летняя косметолог, уроженка Днепропетровской области Украины Туриева были задержаны в сентябре 2023 года в рамках расследования одного эпизода теракта. По версии следствия, они получили задание через мессенджеры Viber и Telegram от сотрудников ГУР Минобороны Украины совершить теракты на двух объектах железной дороги. В ходе расследования были установлены новые эпизоды их террористической деятельности: атака с применением беспилотных летательных аппаратов на территорию аэродрома Минобороны России 16 августа 2023 года и совершение террористического акта путем минирования объектов Минобороны России. Эти все эпизоды впоследствии были объединены следователями в одно производство.

Осенью 2024 года был установлен третий фигурант дела - муж Туриевой 43-летний Дмитрий. На момент задержания он находился в одном из воронежских СИЗО за дачу взятки и хранение поддельного удостоверения сотрудника ФСБ.

Данные следствия

По данным следствия, Косяченко, Туриева и ее муж с целью извлечения материальной выгоды вступили в организованную преступную группу для совершения терактов под руководством представителей спецслужб Украины. Согласно озвученным в суде материалам, теракты были осуществлены на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе на военных объектах, на территории Белгородской, Брянской, Калужской областей и других регионов РФ. Потерпевшей стороной признаны ОАО "РЖД" и Минобороны РФ.

Так как в деле есть информация о способах и методах осуществления терактов, а также результаты атаки на военный аэродром и точное название всех объектов, на которые были совершены нападения, суд закрыл слушание дела до прений сторон. На имущество подсудимых наложен арест.

В зависимости от характера и роли каждого в совместном преступлении фигурантам в окончательной редакции предъявлено обвинение в совершении пяти терактов (ст. 205 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ). Туриевой и Косяченко вменяется причастность к трем терактам, Туриеву - к пяти. Они находятся под стражей в столичных изоляторах, военный суд продлил им срок ареста на полгода.