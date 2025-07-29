Приговор вступил в законную силу

ЧИТА, 29 июля. /ТАСС/. Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от прохождения воинской службы. Об этом сообщается в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

"Военнослужащий, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, с целью временно уклониться от прохождения военной службы 19 марта 2024 года без уважительных причин не явился на службу из отпуска. 1 октября 2024 года <…> был задержан, в связи с чем его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено. 13 января 2025 года <…> вновь не явился на службу без уважительных причин. 11 апреля был задержан по месту жительства", - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.