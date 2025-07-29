Возбуждены уголовные дела

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Возбуждены уголовные дела за совершение государственной измены и пропаганду терроризма в отношении двух жителей Новосибирской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ России.

Двое молодых жителей села Криводановка Новосибирской области организовали проведение пропагандистских акций по заданию запрещенной на территории России украинской террористической организации "Легион "Свобода России". Они расклеивали листовки с антироссийскими лозунгами, расписывали стены граффити. Также злоумышленники переписывались с представителями организации и отправляли им отчеты о своей деятельности, получившие одобрение террористов.

"Следственным отделом УФСБ в отношении указанных граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 УК РФ и ст. 275 УК РФ (пропаганда терроризма и государственная измена). К обвиняемым применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили ТАСС в ведомстве.