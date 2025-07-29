В СК РФ сообщили, что несовершеннолетние совершили преступление по заданию неустановленного лица, предположительно находившегося на территории Украины

ЧИТА, 29 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о совершении террористического акта возбуждено в отношении двух подростков, которые подожгли в Забайкалье сухую траву и хвою, что привело к крупному пожару. Об этом сообщили в СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних жителей региона. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июне один из подростков с помощью мессенджера вступил в переписку с неустановленным пока лицом, предположительно находившимся на территории Украины, которое склонило к поджогу лесного массива за денежное вознаграждение в размере 80 тыс. рублей. Подросток рассказал о своих планах приятелю, который согласился участвовать в преступлении.

Злоумышленники заранее купили зажигалки, прибыли в лес в районе поселка Атамановка Читинского округа, подожгли сухую траву и хвою. "Действия подростков привели к крупному лесному пожару, ущерб от которого, по предварительным данным, оценивается в размере более 300 млн рублей. Подростки сняли свои действия на видеокамеру телефона и отправили отчет о совершенном преступлении "куратору", однако обещанное вознаграждение не получили. Причастность подростков к совершенному преступлению была установлена в ходе совместной работы оперативных сотрудников полиции и ФСБ", - отмечается в сообщении.

Это уголовное дело соединено с ранее возбужденным, в рамках которого фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений путем поджога, повлекшее крупный ущерб). По ходатайству органов следствия судом они заключены под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю, с 20 по 25 июня 2025 года фигуранты совершили четыре поджога лесных участков в поселке Атамановка.