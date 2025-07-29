Директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте республики Зафар Самад сообщил о задержании трех россиян

ДУШАНБЕ, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана совместно с российскими коллегами в I полугодии 2025 года провели совместную операцию и изъяли почти 47 кг наркотиков. Также задержаны трое граждан РФ, сообщил директор Агентства Зафар Самад, отвечая на вопрос ТАСС.

"В этом году была только одна контролируемая поставка в РФ, в ходе проведения совместного [с российскими коллегами] мероприятия были изъяты наркотические средства - 46,925 кг и задержаны трое граждан РФ", - сообщил директор.

По данным агентства, в I полугодии 2025 года всеми правоохранительными органами и силовыми структурами Таджикистана изъято 3,107 тонны наркотических веществ, свыше 155 кг психотропных веществ, а также 21,741 тыс. наркотических веществ в таблетках. Из общего количества зарегистрированных преступлений в этот период - 13,089 тыс. - 534 преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков.