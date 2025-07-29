Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ударил по частному дому

БЕЛГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с применением беспилотников нанесли удар по частному дому в селе Илек-Пеньковка Белгородской области, в результате атаки ранения получила мирная жительница. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом ранена женщина. Пострадавшую доставили в Краснояружскую ЦРБ", - написал он.

По информации главы региона, медики диагностировали у пострадавшей минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения рук. После оказания необходимой помощи она переведена в городскую больницу №2 Белгорода.

"Вследствие детонации дом получил повреждения", - добавил Гладков.