В правоохранительных органах сообщили, что Ивана Апостолевского ранее задерживали за организацию незаконного массового мероприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Апостолевского за пропаганду символики экстремистской организации. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Апостолевского задержали сегодня на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Ему вменяют правонарушение, предусмотренное ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций). Поводом для протокола послужили размещенные Апостолевским в социальных сетях публикации <...>", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, ранее Апостолевский задерживался в 2023 году за организацию незаконного массового мероприятия, а размещенные им публикации блокировались Роскомнадзором как экстремистские.

Апостолевский родился в 1995 году. С 2019 по 2021 год был муниципальным депутатом в Сосновоборском городском округе Ленинградской области. В сентябре 2021 года избран депутатом уже областного законодательного собрания по Сосновоборскому одномандатному избирательному округу №21. Член КПРФ.