Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 74 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

В результате атаки БПЛА погиб водитель автомобиля в Сальске Ростовской области. Также из-за падения обломков беспилотника было приостановлено движение поездов через Сальск, сейчас его восстановили в обход поврежденного участка.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб атак

Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 43 БПЛА сбили над Брянской областью, 22 - над Ростовской, 6 - над Калужской, 2 - над Смоленской, а также 1 - над Ленинградской.

Последствия