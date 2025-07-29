Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 74 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
В результате атаки БПЛА погиб водитель автомобиля в Сальске Ростовской области. Также из-за падения обломков беспилотника было приостановлено движение поездов через Сальск, сейчас его восстановили в обход поврежденного участка.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб атак
- Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 43 БПЛА сбили над Брянской областью, 22 - над Ростовской, 6 - над Калужской, 2 - над Смоленской, а также 1 - над Ленинградской.
Последствия
- В результате атаки БПЛА погиб водитель автомобиля в Сальске, заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
- Он также сообщил, что в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла.
- Кроме того, по данным Слюсаря, в Каменске-Шахтинском в микрорайоне Заводской в результате падения БПЛА произошло возгорание сухой травы в поле.
- В РЖД сообщили, что из-за падения обломков беспилотника движение поездов через Сальск было приостановлено.
- В пассажирском поезде №59 Новокузнецк - Кисловодск повреждено остекление двух вагонов.
- Пассажиров эвакуировали, пострадавших, предварительно, нет.
- Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда, для ликвидации возгорания направили пожарный поезд.
- В Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) сообщали о задержке девяти поездов после временной приостановки движения через Сальск в Ростовской области.
- Позже в РЖД сообщили, что движение пассажирских поездов через станцию Сальск возобновили в обход поврежденного участка.
- Ведутся работы по восстановлению контактной сети, РЖД используют все возможности для минимизации времени задержки поездов, добавили в холдинге.