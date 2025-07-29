Жителя Ставрополья задержали за попытку поджога двух пшеничных полей

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что ущерб от пожара мог превысить 2,8 млн рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который попытался поджечь два пшеничных поля в Ставропольском крае, ущерб от пожара мог превысить 2,8 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратился представитель одного из окружных агрокомплексов. Он сообщил о попытке поджога двух полей с пшеницей площадью 100 и 50 га. Также мужчина сообщил, что при обходе участков сотрудники сельхозпредприятия обнаружили две оптические лупы. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что ночью вблизи поля ездил незнакомый мужчина на белом автомобиле с прикрытыми тканью фарами.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Его задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - написала Волк в Telegram-канале.

Изъят автомобиль задержанного, в котором обнаружены оптическая лупа, два фрагмента арматуры, плоскогубцы и канистра с бензином. Назначено проведение компьютерной и молекулярно-генетической судебных экспертиз.

Возбуждено уголовное дело (ст. 30 и 167 УК РФ). Задержанный арестован. "Ущерб <...> мог бы превысить 2,8 млн рублей. К счастью, огонь не распространился, и поля остались целы", - подытожила представитель МВД.