Андрей Меньшиков получил ее при выполнении гособоронзаказа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бывший ведущий специалист военного представительства обвиняется в получении взятки в размере 7,5 млн рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего ведущего специалиста военного представительства Андрея Меньшикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2013-2023 годах в ходе выполнения государственного оборонного заказа Минобороны России с АО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения" заключено более 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления. Контроль за исполнением контракта возлагался на Меньшикова. В 2014-2020 годах он получил взятку от генерального директора АО "ВНИТИ ЭМ" Сергея Турусова в виде денег в общей сумме более 7,5 млн рублей за общее покровительство при осуществлении контроля за исполнением контрактов.

Выполнение следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления, продолжается, отметили в ГВСУ.