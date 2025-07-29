В ночь на 29 июля в регионе отразили атаку беспилотников в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Два сапера погибли во время разминирования беспилотника ВСУ в Сальском районе Ростовской области. О этом сообщил глава Сальского района Владимир Березовский.

В ночь на вторник в Ростовской области отразили атаку БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

"К сожалению, сегодня произошел трагический случай - при разминировании вражеского БПЛА на Новосальске погибли двое саперов", - написал он в Telegram-канале.

Глава района добавил, что сейчас существует угроза повторной атаки вражеских БПЛА по объектам города Сальска.