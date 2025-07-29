Четверо заключенных госпитализированы с ожогами после хлопка газового баллона, произошедшего в исправительной колонии в Волгоградской области, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку.

ТАСС собрал основное об инциденте.

Обстоятельства произошедшего

Хлопок газа произошел в ИК-9, расположенной в Тракторозаводском районе Волгограда.

Предварительно, хлопок газового баллона с последующим воспламенением произошел во время производства работ в хозблоке - в помещении для хранения строительных материалов.

По данному факту проводится проверка, сообщил в УФСИН по Волгоградской области.

Пострадавшие

Госпитализированы четверо заключенных с ожогами различной степени тяжести, сообщили в УФСИН по Волгоградской области.

Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Все четверо пострадавших доставлены в одну из городских больниц.

Реакция прокуратуры