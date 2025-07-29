Четверо заключенных госпитализированы с ожогами после хлопка газового баллона, произошедшего в исправительной колонии в Волгоградской области, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку.
ТАСС собрал основное об инциденте.
Обстоятельства произошедшего
- Хлопок газа произошел в ИК-9, расположенной в Тракторозаводском районе Волгограда.
- Предварительно, хлопок газового баллона с последующим воспламенением произошел во время производства работ в хозблоке - в помещении для хранения строительных материалов.
- По данному факту проводится проверка, сообщил в УФСИН по Волгоградской области.
Пострадавшие
- Госпитализированы четверо заключенных с ожогами различной степени тяжести, сообщили в УФСИН по Волгоградской области.
- Их состояние оценивается как удовлетворительное.
- Все четверо пострадавших доставлены в одну из городских больниц.
Реакция прокуратуры
- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
- Проводится процессуальная проверка территориальным подразделением регионального управления СК по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
- Организована проверка соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства в деятельности ИК № 9, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
- Прокуратура региона также контролирует ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту произошедшего.