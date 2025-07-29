Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в отношении иностранцев решается вопрос о выдворении из страны

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемую в незаконной легализации в России 62 мигрантов, в отношении иностранцев решается вопрос о выдворении из страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при содействии сотрудников Росгвардии задержали подозреваемую по месту проживания. В ходе обысков изъяты смартфоны, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - написала она в Telegram-канале.

Волк пояснила, что с декабря 2024 года злоумышленница вместе с соучастниками подыскивала иностранцев, которые хотели устроиться на стройки в Ленинградской области. За 7,5 тыс. рублей им предлагали зарегистрироваться у местных жителей без фактического проживания. Фигурантка готовила документацию с недостоверными сведениями о месте проживания приезжих и предоставляла ее в миграционные органы. "Таким образом незаконно были зарегистрированы 62 иностранца. Кроме того, им оказывалась помощь в нелегальном получении сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ ее законодательства", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, в отношении 62 иностранцев, находящихся РФ с нарушением миграционного законодательства, составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8. КоАП РФ. В отношении них решается вопрос о выдворении за пределы страны. Соучастники устанавливаются.