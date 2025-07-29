В Минприроды региона сообщили, что 10 возгораний произошли по вине людей

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июля. /ТАСС/. Количество лесных пожаров на территории Карелии увеличилось на 11 за минувшие сутки, на данный момент действуют 26 пожаров. Об этом сообщается в Telegram-канале Минприроды региона.

"По данным на утро 29 июля, в Карелии продолжается борьба с 26 лесными пожарами, 7 из них локализовано <...>. Большинство действующих лесных пожаров произошло из-за сухой грозы, однако 10 возгораний, по предварительным причинам, случились по вине людей", - сказано в сообщении.

Общая площадь пожаров на данный момент составляет около 392 га. Самые большие из них возникли из-за гроз в Муезерском (125, 80 и 48 га) и Лоухском районах (86 га). За последние сутки специалисты ликвидировали 12 лесных пожаров на площади около 33 га. По данным властей республики, угрозы населенным пунктам нет. В настоящее время в тушении задействованы 211 человек и 52 единицы техники.

Ранее в Карельском ЦГМС сообщили, что до конца июля на территории большей части республики установилась аномально жаркая погода. Среднесуточная температура будет держаться на 7-9 градусов выше климатической нормы. Это повышает риск возникновения лесных пожаров. Также ситуацию усложняет отсутствие обильных осадков.

С 15 июля на всей территории Карелии действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь на землях любых категорий.