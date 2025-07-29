Пресс-служба УФСБ России по республике сообщила, что в качестве членов организации фигуранты собирали деньги для приобретения военного оборудования, оружия, боеприпасов и техники

МАХАЧКАЛА, 29 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела в отношении двоих жителей Дагестана за участие в деятельности международной террористической организации в Египте. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1, ч. 4 ст. 205.1, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год двое жителей Республики Дагестан, разделяя идеи создания всемирного халифата и находясь на территории Египта, принимали участие в деятельности одной из международных террористических организаций, запрещенной в РФ. В качестве ее членов они выполняли возложенные на них обязанности, включая сбор денежных средств через интернет, предназначавшихся для приобретения военного оборудования, оружия, боеприпасов и техники, использовавшихся в дальнейшем для совершения преступлений террористической направленности.

"В мае 2024 года указанные лица вернулись в Российскую Федерацию, после чего были задержаны правоохранительными органами и заключены под стражу", - добавили в пресс-службе.