Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что погиб мирный житель, еще четверо пострадали

БЕЛГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли удары по 52 населенным пунктам Белгородской области с помощью 102 беспилотников и 60 боеприпасов. Один мирный житель погиб, еще четверо получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Кукуевка, Посохово и Соболевка, хуторам Бабка, Леоновка и Рябики выпущен боеприпас и совершены атаки 22 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены. <...> Сегодня утром в хуторе Леоновка в результате атаки дрона на автомобиль погиб мирный житель. Его супруга получила баротравму", - написал он, добавив, что в округе повреждены два частных дома и автомобиль.

По информации главы региона по 11 населенным пунктам Краснояружского района выпущено 35 боеприпасов и 22 беспилотника, в результате атаки дрона на частный дом пострадала женщина, повреждены два частных дома. В Шебекинском округе по девяти населенным пунктам выпущено 19 боеприпасов и 32 беспилотника, пострадали два мирных жителя, повреждены 10 частных домовладений.

Два поселка в Ракитянском районе атакованы с применением трех беспилотников, повреждены здание предприятия и грузовой вагон. Села Мокрая Орловка и Санково Грайворонского атакованы с помощью пяти боеприпасов и двух беспилотников.

В Белгородском, Борисовском и Волоконовском районах по 17 населенным пунктам выпущено 20 беспилотников, повреждены четыре частных домовладения. "Город Белгород атакован беспилотником - поврежден грузовой вагон", - добавил Гладков.