Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в числе пострадавших подросток

БЕЛГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум населенным пунктам Белгородской области, в результате атак пострадали двое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино 16-летний парень получил ранения во время обстрела. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки попутным транспортом его доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он, добавив, что в результате прилета боеприпаса загорелась кровля частного дома - пожарные расчеты локализовали очаг возгорания.

По информации главы региона, в селе Красный Октябрь Белгородского района беспилотник нанес удар по работающему в поле комбайну, пострадал водитель. Мужчину с контузией попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ, пострадавшему оказали медицинскую помощь, в госпитализации не нуждается.

"В результате удара у сельхозтехники выбиты стекла, повреждены кузов и колеса", - добавил Гладков.