В Хабаровске двое рабочих погибли в пустой цистерне для топлива

Хабаровская транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства об охране труда

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Рабочие погибли в пустой цистерне для топлива на территории речного порта в Хабаровске. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"По предварительной информации, сегодня около 13:00 (06:00 мск - прим. ТАСС) на территории площадки АО "Хабаровский речной торговый порт", арендуемой транспортной компанией, один из ее работников, 47-летний мужчина, упал в пустую цистерну, предназначенную для перевозки топлива и потерял сознание.

43-летний водитель находящегося поблизости бензовоза попытался помочь ему выбраться, однако у него не получилось, он также потерял сознание. В итоге оба погибли", - говорится в сообщении.

Хабаровская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, проводится проверка соблюдения требований законодательства об охране труда. Также поставлен на контроль ход доследственной проверки по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).