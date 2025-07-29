В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что по факту случившегося заведено уголовное дело

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Несовершеннолетние пассажиры, следовавшие в составе организованных групп поездом Кисловодск - Тында, были экстренно сняты с рейса на станциях в Краснодарском крае из-за симптомов кишечной инфекции и госпитализированы, число пострадавших не уточняется. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). <…> Установлено, что в пути следования пассажирского поезда сообщением Кисловодск - Тында в период с 28 по 29 июля 2025 года на станциях Армавир и Кавказская Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае несовершеннолетние пассажиры в составе двух организованных групп обратились за медицинской помощью с жалобами на недомогание и симптомами пищевой инфекции. В результате дети были сняты с поезда и госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Следователи при участии сотрудников ЛО МВД на станции Кавказской провели осмотр места происшествия. Назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.