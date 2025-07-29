В Бурятии обнаружили тело одного из троих пропавших рыбаков

В региональном управлении МЧС России сообщили, что мужчин ищут более двух недель

УЛАН-УДЭ, 29 июля. /ТАСС/. Тело одного из троих пропавших 12 июля в акватории озера Байкал рыбаков обнаружили в Бурятии, сообщили в региональном управлении МЧС России.

"Накануне вблизи села Посольское на берегу было найдено тело мужчины 1980 года рождения. Установлено, что погибший - один из трех рыбаков, без вести пропавших 12 июля в акватории озера Байкал. Поиски мужчин ведутся больше двух недель и продолжаются по сегодняшний день. К поискам привлекались 17 человек, 14 единиц техники, в том числе 4 плавсредства, 3 беспилотных летательных аппарата и вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время обследовано более 1,7 тыс. кв. км акватории озера Байкал и порядка 320 км береговой линии.

В ГУ МЧС ранее сообщали, что трое мужчин выехали на рыбалку на озеро Байкал в районе населенного пункта Лемасово 12 июля и не вернулись.