США отправили на Филиппины самолеты для помощи в ликвидации последствий ливневых дождей

По словам пресс-секретаря филиппинских ВВС Марии Консуэло Кастильо, самолеты США находятся на одной из филиппинских авиабаз и готовы к развертыванию для оказания помощи пострадавшим от непогоды гражданам и участия в ликвидации последствий стихийного бедствия

БАНГКОК, 29 июля. /ТАСС/. Американские самолеты прибыли на Филиппины для помощи местным властям в ликвидации последствий сильных дождей, вызванных юго-западным муссоном и тропическим штормом. Об этом сообщило государственное агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на пресс-секретаря филиппинских ВВС Марию Консуэло Кастильо.

По ее словам, самолеты США находятся на одной из филиппинских авиабаз и готовы к развертыванию для оказания помощи пострадавшим от непогоды гражданам и участия в ликвидации последствий стихийного бедствия. Представитель ВВС Филиппин не уточнила количество предоставленных Вашингтоном воздушных судов. Согласно информации агентства, речь идет о семи самолетах Корпуса морской пехоты США.

Муссоные дожди обрушились на Филиппины на прошлой неделе. Обильные осадки привели к подтоплениям, разрушению объектов инфраструктуры, жилых и административных зданий в ряде регионов страны. Из-за непогоды власти островного государства объявили о закрытии офисов государственных учреждений и приостановке учебных занятий в столичном регионе и нескольких десятках провинций. В ликвидации последствий тропического шторма задействованы военные.

Согласно опубликованному во вторник отчету филиппинского Национального совета по снижению риска стихийных бедствий и управлению (NDRRMC), в результате удара стихии, по предварительным подсчетам, погибло 34 человека. На данный момент официально подтверждена гибель двух человек, сведения в отношении остальных жертв еще проверяются. Непогода затронула около 6,7 млн человек, 113 тыс. были размещены в эвакуационных центрах. Повреждения получили более 15 тыс. домов.