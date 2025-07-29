Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что пострадавших доставят в Курскую областную больницу

КУРСК, 29 июля. /ТАСС/. Два человека получили ранения в результате атак дронов Вооруженных сил Украины на территории Глушковского и Большесолдатского районов Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его данным, 26 июля в селе Званном Глушковского района дрон атаковал волонтера, перевозившего на лодке гуманитарный груз, 50-летний мужчина получил осколочное ранение левого плеча и правого голеностопного сустава. Также в тяжелом состоянии после удара дрона находится 67-летний житель села Большое Солдатское Большесолдатского района; он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы, ушиб поясничного отдела позвоночника.

"Оба пострадавших будут доставлены в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают все, чтобы поставить их на ноги", - написал Хинштейн.