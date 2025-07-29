Канэки Ито признался, что избил мать, а затем задушил, сообщило агентство

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Полиция японской префектуры Осака арестовала сына россиянки Елены Ито, которая в прошлом месяце была найдена мертвой в своей квартире. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его информации, на допросе 21-летний Канэки Ито признался, что избил мать, а затем задушил. Сообщается, что затем он украл из кошелька убитой порядка 15 тыс. йен (около $100 по текущему курсу).

Тело погибшей в ее квартире обнаружил вечером 27 июня муж, который проживал отдельно. Несколько дней он не мог связаться с супругой, после чего решил навестить ее.

По данным следствия, на лице россиянки были обнаружены следы побоев, а на правой руке - травма, свидетельствующая о ее попытках защититься от ударов. Следователи полагали, что после избиения она не могла двигаться, а непосредственно смерть наступила 26 июня утром из-за теплового удара. В квартире было три кондиционера, но ни один из них не был включен. 25-26 июня температура в Осаке достигала 33 градусов Цельсия.