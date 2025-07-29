Следственный комитет страны завел уголовное дело

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Упавший в Минске беспилотник был начинен тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) Белоруссии.

По ее данным, в предварительном порядке установлено, что ночью 29 июля беспилотный летательный аппарат, который был обнаружен сотрудниками министерства обороны и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, упал без детонации во дворе дома №72 по улице Матусевича. Обломки повредили несколько припаркованных автомобилей. Пострадавших нет, эвакуация жильцов не проводилась.

По данным ведомства, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи во взаимодействии со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии провели осмотр. "Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале СК.

"Следственным комитетом расследуется уголовное дело по факту падения БПЛА в Минске", - указали там.

Комитет с заинтересованными государственными органами устанавливает все обстоятельства произошедшего. О ходе расследования общественность будет проинформирована.