По версии следствия, с 1 марта по 31 октября 2020 года работники ПФР организовали изготовление подложных документов и внесли недостоверные сведения о перерасчете пенсий 682 пенсионерам

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении в Ингушетии более 500 млн рублей из Пенсионного фонда РФ. Как сообщили в надзорном ведомстве, возглавлявшим в разное время управление Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия Магомед-Баширу Калиматову и Камбулату Сукиеву, а также 27 соучастникам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве.

"По версии следствия, не позднее 2020 года Калиматов, Сукиев, а также руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев и иные лица создали на территории Москвы и Ингушетии преступное сообщество, целью деятельности которого являлось хищение бюджетных средств", - отметили в Генпрокуратуре. Как считает следствие, работники ПФР Малика Баркинхоева, Залифа Чемурзиева, Мадина Цечоева, Пятимат Тангиева, Адам Могушков, Руслан Мурзабеков и Магомед Арапиев с 1 марта по 31 октября 2020 года организовали изготовление подложных документов и внесли в систему электронного документооборота недостоверные сведения о перерасчете пенсий 682 пенсионерам на 519 млн рублей. Деньги были переведены на банковский счет местного отделения Пенсионного фонда, руководители Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов Хасан Батыжев, Марьям Кузьгова и Бекхан Бадиев направили средства в отделения почтовой связи, где начальники отделений Иса Шадыжев, Хава Мамилова, Ашат Богатырева и еще 15 соучастников создавали видимость получения денег пенсионерами.

Уголовное дело направлено в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об определении территориальной подсудности. В отношении скрывшихся от следствия Сейнароева, Батыжева и еще трех соучастников расследование продолжается.