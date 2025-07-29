В Москве к восьми годам колонии приговорили мужчин за похищение их знакомого

Потерпевшего избили, силой посадили в машину и угрожали

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к 8 годам лишения свободы двух мужчин, обвиняемых в похищении их знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима проведет по приговору суда каждый из фигурантов уголовного дела о похищении человека (п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Установлено, один из осужденных - 23-летний Мансур Шахтамиров - продал машину своему знакомому, договорившись, что полная стоимость покупки будет выплачена после пробного периода эксплуатации автомобиля. За несколько поездок стало понятно, что машина в ненадлежащем техническом состоянии, покупатель сообщил продавцу о необходимости ремонта машины и обязался оплатить покупку уже после устранения технических проблем. Шахтамиров согласился, но продолжил требовать деньги. Тогда между покупателем и продавцом начался конфликт.

В начале февраля Шахтамиров, договорившись с потерпевшим о срочной встрече, пришел к его дому на Кастанаевской улице с 26-летним Килабом Лабазановым. Соучастники напали на потерпевшего и его сопровождавших, несколько раз выстрелили в оппонентов, силой посадили избитого мужчину в машину и повезли в неизвестном направлении, продолжая избивать, угрожая пистолетом и убийством. Потерпевшего отпустили только после того, как он выполнил все требования похитителей.