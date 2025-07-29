По распространившимся в соцсетях кадрам видно, что неизвестные сломали часть кладки и нанесли непристойные рисунки на стены

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после появления в соцсетях видеозаписей, на которых крепость "Грозовые ворота" в Геленджике запечатлена с частично разрушенной кладкой и непристойными надписями на стенах. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Накануне в соцсетях распространились кадры, на которых видны обвалы в стенах сооружения и серьезные разрушения объекта, а также граффити, нанесенные на фасад крепости в Геленджике.

"Сегодня в ходе мониторинга интернета выявлена публикация, на которой запечатлен результат вандализма в крепости "Грозовые ворота" в Геленджике. Неизвестные сломали часть кладки, а на уцелевшие стены нанесли непристойные рисунки. <…> Инициировано проведение проверки", - говорится в сообщении.

Как сообщила ТАСС генеральный директор туроператора "Мультитур", член комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Юлия Высоканова, в 2025 году на фоне роста туристического потока в Геленджике объект "Грозовые ворота" пользовался особым спросом у путешественников. "Мы очень огорчены этой новостью. Надеемся, что злоумышленников найдут и привлекут к ответственности. Действительно, знаковое место для Геленджика, популярное для туров. Особенно в этом году, когда турпоток в Геленджик демонстрирует рост. Желающих посетить "Грозовые ворота" было достаточно много", - сказала она.