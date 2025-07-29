В ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что площадь обвала составила около 60 кв. м

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Двое отдыхающих в Кисловодске пострадали при обвале скально-грунтовой породы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Кисловодск, проспект Дзержинского, 50, санаторий "Москва". Произошел обвал скально-грунтовой породы на площади приблизительно 60 кв. м. Расстояние до ближайшего здания (процедурный корпус) составляет около 20 м. Пострадали два человека - отдыхающие", - говорится в сообщении.

По информации Минздрава региона, пострадавшие мужчина и женщина находятся в состоянии средней степени тяжести. Они "поступили в Кисловодскую больницу", уточнили там.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев заявил, что туристы приехали на отдых из города Тольятти. Обстоятельства происшествия выясняются.

В ГУ МЧС по краю сообщили, что на месте происшествия работают 11 человек и 5 единиц техники.