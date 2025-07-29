Пресс-служба следственного управления СК РФ по области сообщила, что речь идет, предположительно, о снаряде времен Великой Отечественной войны

ВОЛГОГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту гибели подростка, предположительно, из-за детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"Несколько часов назад в одной из квартир дома, расположенного на улице Морской областного центра, произошел хлопок, в результате которого погиб 14-летний подросток. По данному факту следственным отделом по Красноармейскому району города Волгограда организована процессуальная проверка. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать детонация боеприпаса, предположительно, времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Из аппарата следственного управления направлены следователи-криминалисты для установления всех обстоятельств случившегося.

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход проверки, проводимой следственным органом по факту гибели подростка, сообщила пресс-служба надзорного органа региона.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона, в квартире с погибшим мальчиком находился еще один подросток, он не пострадал. Эвакуация жильцов дома не проводилась.