Замдиректора по музейной работе парка "Патриот" Александр Довбня отметил, что "все, что совершалось", не было в интересах Вячеслава Ахмедова

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов действовал под давлением бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова и не имел личной заинтересованности в инкриминируемых ему деяниях. Об этом в Одинцовском городском суде заявил заместитель директора по музейной работе Александр Довбня, выступая в качестве свидетеля защиты, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ахмедов реально выполнял приказы. Все, что совершалось, не было в его интересах", - отметил Довбня, добавив, что экс-директор парка, обвиняемый в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, оказался под серьезным влиянием бывшего высокопоставленного военного чиновника.

По словам свидетеля, с Ахмедовым он познакомился в 2021 году, когда тот был назначен руководителем парка. За время его работы, утверждает Довбня, посещаемость "Патриота" увеличилась на 30%, а сам парк стал лауреатом премии Минобороны РФ в области культуры. "Он был справедливым и уважаемым руководителем, но чрезмерно мягким по характеру. Думаю, именно эта мягкость позволила заместителю министра обороны сломать его", - сказал Довбня.

Фигурантами дела являются Ахмедов, бывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров и бывший заместитель главы Минобороны РФ генерал армии Павел Попов.

По версии обвинения, в 2022-2024 годах фигуранты внесли в документы ложные сведения о выполнении строительства в "Патриоте" и похитили свыше 25 млн рублей. На эти средства были построены загородный и гостевой дома, а также баня на подмосковном участке Попова. В результате ущерб Минобороны РФ был оценен как особо крупный. По делу был уже оглашен приговор в отношении Шестерова, ему назначили шесть лет лишения свободы. Он также признал вину и заключил досудебное соглашение.