Оперную певицу обвиняют в призывах к деятельности против России и уклонении от исполнения обязанностей иноагента

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) объявлена в международный уголовный розыск по делу о призывах к деятельности против РФ, а также уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Следует из материалов дела, оглашенных в суде.

"Обвиняемая объявлена в международный уголовный розыск", - говорится в материалах.

Максакова-Игенбергс обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ) и ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Рассмотрение дела по существу проходит в заочном режиме, так как певица покинула страну еще до возбуждения уголовного дела.

В декабре 2024 года Максакова была заочно арестована Пресненским судом Москвы по обвинению в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Поводом для возбуждения дела стало размещенное ею на YouTube видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ. В случае признания виновной ей грозит до шести лет лишения свободы. В отношении певицы также возбуждено уголовное дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Минюст РФ внес певицу в список иноагентов в мае 2023 года. В ноябре 2023 года она дважды была оштрафована на 30 тыс. и 40 тыс. рублей за неуказание маркировки иностранного агента в публикациях в интернете. В августе 2024 года ее оштрафовали в третий раз, сумма штрафа составила 50 тыс. рублей. Такая же сумма штрафа была ей предъявлена в четвертый раз в июне 2025 года. В настоящее время Максакова проживает за пределами России.