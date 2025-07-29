Глава города Алексей Богодистов сообщил, что к тушению пожара привлекли около 150 специалистов и 14 единиц техники

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Лес на площади 4 тыс. кв. м загорелся в селе в Геленджике в Краснодарском крае, к тушению пожара привлечено около 150 специалистов и 14 единиц техники. Средства ликвидации наращиваются во избежание распространения огня, сообщил в Telegram-канале глава курорта Алексей Богодистов.

"Выехал на место возгорания в село Кабардинка. Площадь пожара - порядка 4 га. На месте работают экстренные службы, лесопожарные бригады, волонтеры. Тушат огонь порядка 150 человек, 14 единиц техники. Для скорейшей локализации возгорания наращиваются силы и средства. Направлена заявка на вертолет. Главная задача - не допустить распространения огня", - написал Богодистов.

Он добавил, что ситуация находится под контролем.