Следователи возбудили уголовное дело, она объявлена в международный розыск, сообщили в региональном управлении СК

НАЛЬЧИК, 29 июля. /ТАСС/. Порядка 1,1 млн рублей перевела жительница Кабардино-Балкарии международной террористической организации, запрещенной на территории РФ, а затем покинула страну. Следователи возбудили уголовное дело, она объявлена в международный розыск, сообщили в региональном управлении СК.

"По версии следствия, в ноябре 2016 года подозреваемая разместила в одной из соцсетей публикацию о сборе денег для оказания благотворительной помощи нуждающимся. Собранные средства в размере 1,1 млн рублей она перечислила международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ", - сообщили в региональном управлении СК.

Речь идет о местной жительнице 1971 года рождения. В октябре 2017 года она покинула Россию. В СК отмечают, что подозреваемая направилась в иностранное государство для участия в деятельности террористической организации.

Действия женщины выявили сотрудники ФСБ и МВД. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности и организация финансирования терроризма). Также ранее на подозреваемую завели дело о вербовке граждан. Ей заочно предъявлено обвинение, она объявлена в международный розыск.