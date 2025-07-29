В пресс-службе МЧС РФ сообщили о спасении девяти рабочих

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пожар заблокировал 15 рабочих на верхних этажах строящейся многоэтажки на севере Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре в строящемся здании по ул. Большая Академическая, д. 85. Происходит загорание на 1-м этаже. На 12-м, 14-м, 19-м этажах находятся рабочие, порядка 15 человек. Самостоятельно спуститься не могут", - сказали в МЧС.

Пожарные принимали меры по спасению рабочих. Сильное задымление на верхних этажах ухудшало ситуацию. В МЧС заявили, что пожарные спасли 19 рабочих, спасательная операция завершена.

В оперативных службах агентству уточнили, что площадь пожара составила 15 кв. м, открытое горение ликвидировано.

По данному адресу находится ЖК, состоящий из нескольких многоэтажных домов высотой до 19 этажей.

В пресс-службе МЧС позже сообщили, что шестеро рабочих остаются на верхних этажах ЖК.

"Еще 6 человек находятся на верхних этажах со звеньями ГДЗС (пожарными - прим. ТАСС). Угрозы жизни нет. После полного проветривания помещения пожарные спустят их вниз", - сказали в министерстве.

В новость были внесены изменения (15:33; 15:54; 16:01 мск) - добавлена информация о спасении 19 рабочих, ликвидации открытого горения, нахождении шестерых рабочих на верхних этажах.