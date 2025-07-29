В их числе 16 депутатов субъектового уровня, сообщили в пресс-службе СК

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Почти 600 человек, обладающих особым правовым статусом, привлечены за коррупцию за первое полугодие этого года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, в их числе 16 депутатов субъектового уровня.

"Положительным результатом является увеличение более чем на четверть количества направленных в суд дел о коррупции. Привлечены к уголовной ответственности 596 лиц, обладающих особым правовым статусом: в их числе 16 депутатов субъектового уровня, один сенатор, 98 адвокатов, девять работников прокуратуры, шесть судей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что глава СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по итогам работы территориальных следственных органов в первом полугодии этого года.