Информации о пострадавших нет, сообщили в Минздраве Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Часть офисного здания обрушилась на улице Мартовская в Екатеринбурге, информации о пострадавших нет. Об этом заявили в Минздраве региона.

"В 16:43 (14:43 мск - прим. ТАСС) диспетчеру Территориального центра медицины катастроф Свердловской области поступила информация об обрушении офисного здания в Екатеринбурге на ул. Мартовская, 6. <…> Информации о пострадавших на данный момент нет", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на место выехали две бригады скорой медицинской помощи и бригада ТЦМК, ситуация находится на контроле заместителя губернатора - министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой.

Как сообщили ТАСС в автомагазине, расположенном поблизости места происшествия, в сторону здания пронеслись несколько автомобилей с сиренами.

В здании расположены автосервис, пункт техосмотра, мебельная фабрика, строительная компания, транспортно-логистическая компания.

Позже в ГУ МВД рассказали, что 12 человек самостоятельно покинули здание. По предварительным данным, обрушение произошло из-за ветхости, криминальной составляющей нет.