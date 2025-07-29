В Анголе в беспорядках погибли четыре человека

Первая крупная демонстрация протеста против повышения цен на топливо состоялась в Луанде 12 июля

ПРЕТОРИЯ, 29 июля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в ангольской столице Луанде в беспорядках, которые сопровождали демонстрацию водителей такси, требовавших от властей снижения цен на топливо. Об этом сообщила газета Jornal de Angola.

По ее данным, за участие в актах вандализма арестованы 500 человек. В ходе беспорядков разграблены 45 магазинов, нанесен ущерб зданиям банков и офисов. Повреждены автобусы и автомобили.

Акции протеста вызваны в Анголе резким - на 30% - ростом цен на дизель и бензин, что стало результатом отмены правительством в середине текущего месяца субсидий на топливо.

Первая крупная демонстрация протеста против повышения цен на топливо состоялась в Луанде 12 июля. Полиция применила для ее разгона спецсредства, включая слезоточивый газ и резиновые пули. 28 июля акция протеста переросла в крупные беспорядки, сопровождавшиеся грабежами. В попытке восстановить порядок полиция и сотрудники сил безопасности стреляли в центральных кварталах Луанды в воздух.

В последние дни протестующие выдвинули новые требования наряду со снижением цен на топливо. Сейчас они добиваются также замораживания коммунальных расходов, снижения цен на электричество и воду, улучшения качества предоставляемых властями услуг. К акциям протеста начали присоединяться студенты, требуя снижения платы за обучение.