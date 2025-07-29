ТАСС, 29 июля. ТАСС публикует видео последствий обрушения части офисного здания в Екатеринбурге.
Информации о пострадавших нет, заявили в Минздраве Свердловской области.
12 человек самостоятельно покинули здание. В прокуратуре заявили об эвакуации 21 сотрудника.
Спасатели вручную разбирают завал, задействованы кинологи.
По предварительной информации, обрушение произошло из-за ветхости, криминальной составляющей нет. Ситуация находится на контроле заместителя губернатора - министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой.